Koronavirüs Sigara içenlere bir kötü haber daha Aşı sonrası antikor seviyesini etkileyebilir
BİLİMSEL GELİŞMELER

Sigara içenlere bir kötü haber daha: Aşı sonrası antikor seviyesini etkileyebilir

Japon bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sigara içenlerin koronavirüs aşısına verdiği bağışıklık tepkisinin daha düşük olabileceği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Sigara içenlere bir kötü haber daha: Aşı sonrası antikor seviyesini etkileyebilir
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Sigara içenlerin Covid-19 aşısına verdiği bağışıklık tepkisinin daha düşük olabileceği bir araştırmayla ortaya kondu. Japonya’da düzenlenen bir araştırma 32-54 yaş aralığındaki 378 sağlık çalışanının Pfizer/BioNTech aşısı sonrası koruyucu antikor seviyelerini analiz etti. Katılımcılardan ikinci dozdan yaklaşık üç ay sonra alınan kan örnekleri incelendi. Çalışma sonucu, daha önceki araştırmalarla paralel olarak yaşla birlikte antikor seviyelerinin düştüğü görüldü.

  • Çalışmada sigara kullanımının antikor seviyelerine etkisine de bakıldı. Yaş değişkeni hesaba katıldıktan sonra varılan sonuçta ‘erkek olmak’ ve ‘sigara kullanımı’ düşük antikor için risk başlıca faktörü gösterildi.

Bağışıklığı zayıflatıyor

Diken'in haberine göre; Araştırmacılar bu sonucu erkeklerde sigara kullanımı oranının kadınların neredeyse iki katı olmasına bağladı. Önceden sigara kullanıp bırakmış kişilerde de halihazırda sigara içenlere göre antikor seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmacılar sigara kullanımı ve aşıya verilen bağışıklık tepkisi ilişkisiyle ilgili net sonuçlara varmak için daha fala araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

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