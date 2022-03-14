Koronavirüs Türkiyenin 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 14 Mart vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 404 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 273 bin 906 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 binin altına düştü
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 binin altına düştü
Kerem Aktürkoğlunun gecesi

Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi

​Galatasaray-Beşiktaş maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Görüntülemek için 250 saat uğraştılar

Ormanın hayaletini görüntülediler.
Almanya Başbakanı Ankarada

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor.

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.
Adıyaman 4.3 ile sallandı

Adıyaman 4.3 ile sallandı

Başta Malatya olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.