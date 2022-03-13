Koronavirüs Türkiyenin 13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 20 binin altına düştü
TÜRKİYE

Türkiye'nin 13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısının uzun bir sürenin ardından 20 bin seviyesinin altına düştüğü görüldü. İşte 13 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 binin altına düştü
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 bin 426 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 243 bin 976’ya yükseldi.

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2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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