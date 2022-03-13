Bakan Koca illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını paylaştı: Başkent zirvede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre Ankara, 916,03 ile en yüksek vaka sayısının görüldüğü il oldu. Ankara'yı 906.79 ile Kırşehir izledi.

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