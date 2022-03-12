Koronavirüs Türkiyenin 12 Mart koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 20 bin seviyesinde
TÜRKİYE

Türkiye'nin 12 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 bin seviyesinde

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 12 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 12 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 12 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 bin seviyesinde
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 465 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 235 bin 452 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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