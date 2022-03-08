Koronavirüs Profesörden sevindiren açıklama Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz
TÜRKİYE

Profesörden sevindiren açıklama: Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Bu yaza kadar pandeminin sonuna gelebiliriz. Fakat herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Aşı emniyet kemeri gibidir” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Profesörden sevindiren açıklama: Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz
Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya

Tüm dünya 2019 yılından bu yana Covid-19 salgını ile mücadele ediyor. Türkiye’de 100 binlere çıkan vaka sayıları ve ölümlerin olması pandemiyi halen gündemde tutmaya devam ediyor. Aşısız vatandaşlar hastanelerin yolunu tutuyor. Samsun’da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise yaza kadar vatandaşların hatırlatma dozlarını olmaları halinde pandeminin bitebileceğini ön gördü.

'Bu yaza kadar pandeminin sonuna gelebiliriz'

Pandeminin başlarındaki gibi hastaların ağır akciğer tutulumları ile geldiklerini ifade eden Özkaya, “Tam sonuna gelmişken tekrar başa dönme düşüncesi bizde endişe oluşturuyor. Şu an gerçekten hasta sayılarımızda ciddi bir azalma var. Hastaneye yatan hastalarımızın hemen hemen tamamı ya aşılarını olmamış ya eksik aşılarını olmamış hastalarımızdan oluşuyor. Bu yaza kadar pandeminin sonuna gelebiliriz. Fakat herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Bundan sonraki günlerde aşılarını olmamış vakalar geldikçe yasakların tekrar gelmesi demektir.Aşı her zaman sizi koruyacaktır. Aşı emniyet gibidir. Mevcut vakaların azalmasına güvenmeyin. Hala ölen sayısı fazladır. Hala kritik hasta sayısı fazladır. Hala çok sayıda polikliniklere başvuru var. Herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Bilindiği gibi Samsun pandeminin en kritik olduğu dönemlerde hep zirveye oynamıştır. Şu an hala zirvedeyiz. Bunun sebebi ise çok fazla toplumsal hareketliliğin olması ve çok fazla göç almasıdır. Maske yasağı kalkmasına rağmen bireysel temizliğe dikkat edeceğiz. Bu yaza kadar pandeminin sonun getirmek için herkesi hatırlatma dozlarını olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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