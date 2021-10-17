Koronavirüs Türkiyenin 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan gençlere çağrı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan gençlere çağrı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 17 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlere çağrıda bulunarak "Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz." dedi. İşte 17 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan gençlere çağrı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 186 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 24 bin 114 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,38, 2'nci doz ortalaması yüzde 76,21 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 858 bin 848, 2'nci dozda 47 milyon 303 bin 190 ve 3'üncü dozda 10 milyon 857 bin 836 olmak üzere toplam 113 milyon 971 bin 512 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

Bakan Koca'dan gençlere hayati çağrı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "HERKESİN HUZURUNDA gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" ifadelerini kullandı.

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