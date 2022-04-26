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Özgün KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları sorgulama ekranı
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KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Birçok adayın merak beklediği KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı. 14 Nisan tarihinde başlayan KPSS 2022/7 tercihleri 21 Nisan tarihinde sona erdi. Bugün itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı. İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları sorgulama ekranı
​KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından KPSS 2022/7 tercih sonuçlarının açıklandığına dair açıklama yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı tercihlerini gerçekleştiren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ‘Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.’ ifadeleri kullanıldı.

KPSS 2022/7 tercih sonuçları

14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS 2022/7 TERCİH SONUÇALRI İÇİN TIKLAYINIZ

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