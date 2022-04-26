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YDS sonuçları açıklandı: YDS 2022 sınav sonuç sorgulama ekranı

Binlerce adayın heyecanla beklediği YDS sınav sonuçları açıklandı. 10 Nisan 2022 tarihinde YDS sınavına giren adaylar heyecan içerisinde sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde YDS soru ve cevapları açıklandı. ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklamaya göre YDS sınav sonuçları açıklandı. Peki, YDS sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte YDS sınav sonucu sorgulamam ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​YDS sonuçları açıklandı: YDS 2022 sınav sonuçları sorgulama ekranı
YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM'nin son dakika açıklamasına göre YDS sınav sonuçları açıklandı. YDS sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına giren adaylar sonuçlarını 26 Nisan tarihinden itibaren sorgulayabilecekler. İşte ÖSYM sorgulama ekranı...

YDS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YDS (2022) sonuçları açıklandı

  • 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
  • Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM duyurdu

"10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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