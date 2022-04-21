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Bursluluk sınavı başvuruları başladı

Her yıl 5,6,7,8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri için yapılan bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Heyecanla beklenilen bursluluk başvuru kılavuzu da MEB tarafından yayımlandı. Burs almak isteyen öğrenciler bugünden itibaren başvuru yapabilecek. Peki, İOKBS 2022 başvurusu ne zamana kadar? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl yapılıyor? İşte, detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu: İOKBS bursluluk sınavı başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı: Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?
İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileri desteklemek amacıyla yapılan bursluluk sınavı başvuruları bugün başladı. Peki, bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır? İOKBS bursluluk sınavı başvuru detayları..

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2022 Bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

BURSLULUK SINAVININ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı başvuruları, 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

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