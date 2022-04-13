ÖSYM KPSS sınav tarihleri 2022: KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihleri. KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. KPSS önlisans, lisans, ve ortaokul olmak üzere ayrı alanlarda gerçekleştiriliyor. Peki, KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...

2022 KPSS başvuru tarihleri

KPSS lisans başvuruları: 24 Mayıs-6 Haziran

KPSS ortaöğretim başvuruları: 1-13 Eylül

KPSS önlisans başvuruları: 3-15 Ağustos

2022 KPSS başvuru ücreti

Araştırılan bir diğer konu da KPSS 2022 başvuru ücretleri oldu. Ücretler yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için ise 90 TL sınav ücreti yatırılmıştı.

REKLAM

2022 KPSS sınavı ne zaman?

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür- Eğitim Bilimleri)

SINAV TARİHİ: 31.07.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022