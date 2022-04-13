AÖL kayıt yenileme dönemi başladı! AÖL 3. dönem 2022 kayıt yenileme ne zaman nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi AÖL kayıt yenime ile ilgili detaylı bilgiler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesinde kaydı olan öğrenciler 2. dönem sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gündeme 3. dönem kayıt yenileme geldi. AÖL 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak ancak kayıt yenileme tarihi daha erken olacak. Peki, AÖL kayıt yenileme dönemi ne zaman, nasıl, nereden yapılır? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadardır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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