Sağlık Bakanlığı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, onarım ve arıza giderme elemanı, elektrikçi, tesisatçı, boyacı, marangoz, oto elektrikçi ve diğer birçok kadroya alım gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 27 Şubat salı günü sona erdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?