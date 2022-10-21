Özgün KPSS 50 puanla nereye atanılır?
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KPSS 50 puanla nereye atanılır?

KPSS sonuçları açıklandı. KPSS lisans tercihleri için hazırlık yapan adaylar aldıkları puana göre atama tercihi yapacak. KPSS'den 50 puan alanlar hangi kurumlara atanılacağı merak ediliyor. KPSS’ye giren adaylar memur olmak için istenilen puanları almayı hedefliyor. 50 puan aldım nereye atanırım? sorusu merak kazandı. KPSS'den 50 puanla nereye, hangi kuruma atanılır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 50 puanla atanılacak yerler 2022: KPSS 50 puanla nereye girebilirim, KPSS 50 puanla atanılır mı?
KPSS 50 puanla atanılacak yerler

KPSS lisans sonuçları açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar aldıkları KPSS puanıyla nereye gireceğini sorgulamaya başladı. Adaylar, lisans sınavı kapsamında gerçekleşen Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT gibi oturumlardan aldıkları puanlar ile KPSS 50 puanla nereye girilir, sorusuna yanıt arıyor. 2022 KPSS branş, kontenjan ve taban puanları bilgisi sorgulanıyor.

KPSS 50 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS Lisans sınavından 50 veya 55 alan adaylar belediyelerin memur alımı kontenjanlarına katılabilir. Sağlık ve normal memur alımları da KPSS puan sınırı olmayan bölümler arasında yer alıyor.

Jandarma sivil memur alımında KPSS 55 pua şartı bulunuyor.

Polisevleri, öğretmenevleri ve kamu misafirhaneleri 50 ila 55 puan aralığında memur alımı yapacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin KPSS sınavından 60 puan ve üzeri alması gerekiyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

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​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Milyonlarca aday merakla bekliyordu.

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