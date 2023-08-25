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KPSS 50 puanla nereye atanılır?

KPSS sonuçları açıklandı. 2023 KPSS lisans tercihleri için hazırlık yapan adaylar aldıkları puana göre atama tercihi yapacak. KPSS'den 50 puan alanlar hangi kurumlara atanılacağı merak ediliyor. KPSS’ye giren adaylar memur olmak için istenilen puanları almayı hedefliyor. 50 puan aldım nereye atanırım? sorusu merak kazandı. KPSS'den 50 puanla nereye, hangi kuruma atanılır? İşte detaylar...

11:15 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
KPSS 50 puanla atanılacak yerler

KPSS 50 puanla atanılacak yerler

KPSS 2023 lisans sonuçları açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar aldıkları KPSS puanıyla nereye gireceğini sorgulamaya başladı. Adaylar, lisans sınavı kapsamında gerçekleşen Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT gibi oturumlardan aldıkları puanlar ile KPSS 50 puanla nereye girilir, sorusuna yanıt arıyor. 2022 KPSS branş, kontenjan ve taban puanları bilgisi sorgulanıyor.

KPSS 50 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS Lisans sınavından 50 veya 55 alan adaylar belediyelerin memur alımı kontenjanlarına katılabilir. Sağlık ve normal memur alımları da KPSS puan sınırı olmayan bölümler arasında yer alıyor.

Jandarma sivil memur alımında KPSS 55 puan şartı bulunuyor.

Polisevleri, öğretmenevleri ve kamu misafirhaneleri 50 ila 55 puan aralığında memur alımı yapacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin KPSS sınavından 60 puan ve üzeri alması gerekiyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.


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