KPSS 2023 lisans sonuçları açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar aldıkları KPSS puanıyla nereye gireceğini sorgulamaya başladı. Adaylar, lisans sınavı kapsamında gerçekleşen Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT gibi oturumlardan aldıkları puanlar ile KPSS 50 puanla nereye girilir, sorusuna yanıt arıyor. 2022 KPSS branş, kontenjan ve taban puanları bilgisi sorgulanıyor.

KPSS 50 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS Lisans sınavından 50 veya 55 alan adaylar belediyelerin memur alımı kontenjanlarına katılabilir. Sağlık ve normal memur alımları da KPSS puan sınırı olmayan bölümler arasında yer alıyor.

Jandarma sivil memur alımında KPSS 55 puan şartı bulunuyor.

Polisevleri, öğretmenevleri ve kamu misafirhaneleri 50 ila 55 puan aralığında memur alımı yapacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin KPSS sınavından 60 puan ve üzeri alması gerekiyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.



