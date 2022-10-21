KPSS 60 puanla nereye atanılır?

KPSS sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar öğretmen ve memur alımı başvuru ve tercihleri süreçleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KPSS 60 puanla nereye girilir 2022?
KPSS 60 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
Kamu belediye başkanlığı geçtiğimiz günlerde memur alımı ilanını yayınladı. Ayrılan ilk kontenjanlar zabıta ve mühendis alımı olurken 65 puan şartı getirildi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride genel başvuru şartları arasına KPSS'den en az 65 puan alma şartı eklendi.
KPSS ATAMA TABAN PUANLARI
KPSS taban puanları geçmiş yıllar için bilgiler bulunuyor. KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme puanları ise 2022 yılına dair bilgi bulunuyor.
KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2021/2
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.KPSS TERCİH EKRANI
2022 KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK
KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM kılavuzunda henüz KPSS tercih kılavuzu yayın tarihi yer almadı. Tercih kılavuzunun yayınlanma tarihi belli olduğu için sizlerle paylaşacağız.