Özgün KPSS 60 puanla nereye atanılır?
ÖZGÜN HABERLER

KPSS 60 puanla nereye atanılır?

KPSS taban puanları ve 60,61,62,63,64, 65, 66, 67, 68,69 puanla atanılacak yerler adayların gündemine bulunuyor. KPSS Lisans sınav sonuçları 21 Ekim Cuma günü açklandı. KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları için baraj puanı kaldırıldı. KPSS sonuçlarının açıklanması ile KPSS tercihi için atama puanları merak kazandı. KPSS'de 60 ve üzeri puan alanlar nereye atanabilir? KPSS 60 puanlara nereye girilir? İşte 2022 KPSS 60 puanla atanacak yerler, kurumlar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 60 PUANLA ATANACAK YERLER: 2022 KPSSden 60-70 puan alanlar nereye girebilir?
Özgün

KPSS sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar öğretmen ve memur alımı başvuru ve tercihleri süreçleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KPSS 60 puanla nereye girilir 2022?

KPSS 60 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Kamu belediye başkanlığı geçtiğimiz günlerde memur alımı ilanını yayınladı. Ayrılan ilk kontenjanlar zabıta ve mühendis alımı olurken 65 puan şartı getirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride genel başvuru şartları arasına KPSS'den en az 65 puan alma şartı eklendi.

Polislik için KPSS puanı kaç olmalı? Polislik KPSS atama puanı 2022
ÖZGÜN
Polislik için KPSS puanı kaç olmalı? Polislik KPSS atama puanı 2022

KPSS ATAMA TABAN PUANLARI

KPSS taban puanları geçmiş yıllar için bilgiler bulunuyor. KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme puanları ise 2022 yılına dair bilgi bulunuyor.

KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2021/2

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

KPSS TERCİH EKRANI

2022 KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK

KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM kılavuzunda henüz KPSS tercih kılavuzu yayın tarihi yer almadı. Tercih kılavuzunun yayınlanma tarihi belli olduğu için sizlerle paylaşacağız.

KPSS 50 puanla nereye atanılır?
ÖZGÜN
KPSS 50 puanla nereye atanılır?

ÖSYM şifremi unuttum! ÖSYM ais giriş şifresi nasıl alınır, nasıl yenilenir?
ÖZGÜN
ÖSYM şifremi unuttum! ÖSYM ais giriş şifresi nasıl alınır, nasıl yenilenir?

KPSS lisans sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı...
ÖZGÜN
KPSS lisans sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı...
3,5 metre derinlikte

3,5 metre derinlikte

Marmara Denizi'nde heyecanlandıran keşif.
Akrabalarınızla ilişkileriniz nasıl?

Akrabalarınızla
ilişkileriniz nasıl?

​Areda Survey Türk halkına sordu: Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.
İngilterede istifa eden Liz Trussın yerine kim geçecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz.

'​Yavru olması bizi heyecanlandırıyor.'

Aliyev'den Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' ziyareti.

​Milyonlarca aday merakla bekliyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.