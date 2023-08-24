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KPSS 60 puanla nereye atanılır?

KPSS taban puanları ve 60,61,62,63,64, 65, 66, 67, 68,69 puanla atanılacak yerler adayların gündemine bulunuyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde, 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, 2023-ÖABT'nin 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlandı. 2023-KPSS Sınav sonuçları bugün açıklandı. KPSS lisans sonuçlarının açıklanması ile KPSS tercihi için atama puanları merak kazandı. KPSS'de 60 ve üzeri puan alanlar nereye atanabilir? KPSS 60 puanlara nereye girilir? İşte 2023 KPSS 60 puanla atanacak yerler, kurumlar...

10:26 . 24/08/2023 Thursday
Yeni Şafak
KPSS 60 puan atama yerleri

KPSS 60 puan atama yerleri

KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar öğretmen ve memur alımı başvuru ve tercihleri süreçleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KPSS 60 puanla nereye girilir 2023?

KPSS 60 puanla nereye girilir?

Kamu belediye başkanlığı geçtiğimiz günlerde memur alımı ilanını yayınladı. Ayrılan ilk kontenjanlar zabıta ve mühendis alımı olurken 65 puan şartı getirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride genel başvuru şartları arasına KPSS'den en az 65 puan alma şartı eklendi.

KPSS atama taban puanları 2023

KPSS 2023 atama puanları ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayınlamamış olması nedeniyle henüz belli olmadı. KPSS taban puanları geçmiş yıllar için bilgiler bulunuyor. KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme puanları ise 2022 yılına dair bilgi bulunuyor.

KPSS tercihleri nasıl yapılacak?

KPSS tercihleri ÖSYM tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2023 KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM kılavuzunda henüz KPSS tercih kılavuzu yayın tarihi yer almadı. Tercih kılavuzunun yayınlanma tarihi belli olduğu için sizlerle paylaşacağız.


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