KPSS 70 puanla nereye atanılır?

KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından kaç puan ile atanabilirim sorusu gündemde yerini aldı. KPSS'den 70 alan bir kişi nereye atanabilir? KPSS 70 puanla nereye girilir? İşte detaylar...

KPSS 70 PUANLA NEREYE ATANILIR?

Mübaşir

Zabıt Katibi

Gümrük Bakanlığı

İnfaz Koruma Memuru

KYK Yurt Yönetim Memuru Alımları için KPSS taban puanı 70 ve üzeri olarak belirlendi.

KPSS P2 PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS P1 puan türü Genel Yetenek-Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanıyor. KPSS P1 puanı hesaplaması yapılırken Genel Yetenek testinin % 70’i, Genel Kültür testinin ise yüzde 30 etkiliyor. İşte KPSS P1 puanıyla alım yapan kurumlar.

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Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı İller Bankası Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK

KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM kılavuzunda henüz KPSS tercih kılavuzu yayın tarihi yer almadı. Tercih kılavuzunun yayınlanma tarihi belli olduğu için sizlerle paylaşacağız.

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