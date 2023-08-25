KPSS sonuçları açıklandı. 2023 KPSS lisans tercihleri için hazırlık yapan adaylar aldıkları puana göre atama tercihi yapacak. KPSS'den 50 puan alanlar hangi kurumlara atanılacağı merak ediliyor. KPSS’ye giren adaylar memur olmak için istenilen puanları almayı hedefliyor. 50 puan aldım nereye atanırım? sorusu merak kazandı. KPSS'den 50 puanla nereye, hangi kuruma atanılır? İşte detaylar...