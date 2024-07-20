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KPSS Alan Bilgisi oturumu zor muydu, kolay mıydı? 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları

KPSS Lisans sınavı 14 Temmuz 2024 Pazar yani bugün gerçekleştirildi. 024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) yarın saat 10.15'te, 2. oturum (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te düzenlendi. Peki, KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? İşte 2024 KPSS Alan Bilgisi öğrenci yorumları...

14:08 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS Alan Bilgisi
KPSS Alan Bilgisi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024, adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Twitter başta olmak üzere birçok platformda, KPSS sorularının zorluk derecesi ve oturum yorumları gündemde. Özellikle KPSS Alan Bilgisi testine yönelik yapılan yorumlar, sınavın zorluk seviyesine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı zor muydu, kolay mıydı? 1. ve 2. oturum yorumları nasıl?

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

KPSS 2024 Alan Bilgisi sınavının ilk gün oturumları sona ererken, adaylar sınavın zorluk derecesini ve soru kalitesini sosyal medyada tartışmaya başladı. Twitter başta olmak üzere pek çok platformda yorumlar çoğaldı.

Özellikle Twitter'da #KPSS2024 etiketi altında paylaşılan mesajlarda, sınavın zorluk derecesi ve soru yapıları en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Sınavın kendisine göre zor veya kolay olduğunu ifade eden çeşitli yorumlar yer alıyor.

GÖZLER CEVAP ANAHTARINDA

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından bugün düzenlenen oturumlara ilişkin cevap anahtarını yayınlayacak.

Adaylar KPSS soruları ve cevap anahtarını osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sınavın cevap anahtarının en geç saat 18.00’a kadar erişime açılması bekleniyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS alan bilgisi 1. gün ilk oturumu 20 Temmuz günü saat 10:15'te yapılacak.

İkinci oturum 20 Temmuz 14:45'te başlayacak.Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden sorular sorulacak.

2. gün sınavı da 21 Temmuz günü saat 10:15'te uygulanacak. İşletme, Muhasebe, İstatistik konularından sorular yer alacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS alan bilgisi sonuçları 23 Ağustos günü ÖSYM tarafından duyurulacak.



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