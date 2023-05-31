KPSS başvuru tarihleri sona erdi. Bugün ise KPSS geç başvuru işlemleri ile ilgili sorular araştırılmaya başladı. KPSS geç başvuru 2023 tarihi ne zaman? KPSS geç başvuru 2023 ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS hakkında bilinenler...