KPSS geç başvuru
KPSS başvuru tarihleri sona erdi. Bugün ise KPSS geç başvuru işlemleri ile ilgili sorular araştırılmaya başladı. KPSS geç başvuru 2023 tarihi ne zaman? KPSS geç başvuru 2023 ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS hakkında bilinenler...
KPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru işlemi 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.
KPSS GEÇ BAŞVURU 2023 ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde ödenir.
Deprem bölgesinden başvuru yapanlardan ücret alınmayacak
Deprem bölgesinde ikamet edenlerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.