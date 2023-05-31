|
Özgün

ÖSYM 2023 KPSS geç başvuru tarihini açıkladı!

16 Mayıs tarihinde başlayan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 29 Mayıs tarihinde sona erdi. Başvuru tarihlerini kaçıran memur adayları, geç başvuru tarihi ve geç başvuru ücretlerini araştırmaya başladı. Peki KPSS geç başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS Lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

14:33 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KPSS geç başvuru

KPSS geç başvuru

KPSS başvuru tarihleri sona erdi. Bugün ise KPSS geç başvuru işlemleri ile ilgili sorular araştırılmaya başladı. KPSS geç başvuru 2023 tarihi ne zaman? KPSS geç başvuru 2023 ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS hakkında bilinenler...

KPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru işlemi 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU 2023 ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde ödenir.

Deprem bölgesinden başvuru yapanlardan ücret alınmayacak

Deprem bölgesinde ikamet edenlerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.



#KPSS
#Kpss geç başvuru
#kpss geç başvuru tarihi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nail Olpak kimdir?