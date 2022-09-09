2022 KPSS lisans sınavı giriş belgeleri yayınlandı!

KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM AİS girişi ile açılıyor. Memur adayları için sayılı bir zamanın kaldığı sınav için geri sayım başladı. Adaylar, sınav öncesinde sınav giriş belgelerini ve kimlik kartlarını hazırlayacak. KPSS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru, hangi tarihte soruları yanıt aramaya başladı. Peki, KPSS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, KPSS lisans sınavı hakkında merak edilenler…

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

8 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/OZzarKUlsm pic.twitter.com/P1J3doUH7i

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

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KPSS LİSANS OTURUMLARI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU VAR?

ÖABT testinde 75 soru bulunmaktadır ve 120 dakikAdır.

Alan Bilgisi sınavında girilen alanla ilgili 40 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 50 dakikadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin toplamında 120 soru sorulacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.