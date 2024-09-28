KPSS sonuçları için geri sayım başladı. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu kamu personeli adayları merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda merak edilen tarihler yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından KPSS ortaöğretim sonuçları ÖSYM.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuç tarihini araştıranlar için detayları haberimizde derledik. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?