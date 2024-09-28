Lise mezunu vatandaşlara yönelik, iki yıldan bir ÖSYM tarafından tarafından organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavının 2024 etabı sona erdi. Yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınav için şimdi ise sonuç açıklaması bekleniyor. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 2024 KPSS sonuç tarihi...
KPSS sonuçları için geri sayım başladı. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu kamu personeli adayları merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda merak edilen tarihler yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından KPSS ortaöğretim sonuçları ÖSYM.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuç tarihini araştıranlar için detayları haberimizde derledik. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilen kılavuza göre 4 Ekim'de ilan edilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS e-Devlet uzantısıyla giriş yapılıp AİS Sınav Sonuçları bölümünden sorgulanabilir.
CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın (2024-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığıyla cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.
Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.