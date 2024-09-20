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KPSS merkezi atama tarihleri belli oldu! KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman yapılacak?

KPSS merkezi atama tarihleri belli oldu! KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman yapılacak?

15:2520/09/2024, Friday
Yeni Şafak
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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024/2) tercihleri için milyonlarca vatandaş araştırmalara başladı. KPSS’nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılan adaylar için 2024 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belli oldu. Peki merkezi atama tarihleri ne zaman? KPSS 2024/2 merkezi atama takvimine ilişkin detaylar haberimizde...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 merkezi atama süreci memur adaylarının merakla beklediği konular arasında. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılan adaylar, atama tarihlerini ve tercih sürecini yakından takip ediyor. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman?  

2024/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?


2024-2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?


Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.


Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.



Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler


KPSS’ye katılan adayların, merkezi atama sürecine ilişkin tarihleri ve prosedürleri iyi takip etmeleri önemlidir. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte, adayların tercihlerini zamanında yapmaları ve ihtiyaç duydukları bilgileri kılavuzdan edinmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, adayların süreç boyunca dikkatli ve hazırlıklı olmaları, kamu personeli olma yolunda atacakları adımlar için kritik bir öneme sahiptir.

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