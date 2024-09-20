Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler





KPSS’ye katılan adayların, merkezi atama sürecine ilişkin tarihleri ve prosedürleri iyi takip etmeleri önemlidir. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte, adayların tercihlerini zamanında yapmaları ve ihtiyaç duydukları bilgileri kılavuzdan edinmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, adayların süreç boyunca dikkatli ve hazırlıklı olmaları, kamu personeli olma yolunda atacakları adımlar için kritik bir öneme sahiptir.