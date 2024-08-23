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ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor! 2024 Lisans KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları ile tamamlandı. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM sınav takvimine göre Temmuz ayında uygulanan KPSS sonuçları 23 Ağustos Cuma günü, yani bugün açıklanıyor. Peki, KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? KPSS sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte detaylar...

09:07 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
KPSS lisans sonuçları
KPSS lisans sonuçları

KPSS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için nefesler tutuldu. İlk olarak 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına katılım sağlayan binlerce aday, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 4 Ağustos'ta ise ÖABT sınavına girmişti. ÖSYM takviminde belirtilen günün gelmesiyle beraber KPSS sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans oturumları sınav sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 23 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre; Lisans KPSS sonuçları, 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak. Ancak sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Bu sebeple ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.



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