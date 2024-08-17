Lise mezunlarının memur olarak atanmak istediği pozisyonlar için düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 KPSS ortaöğretim sınavı bu yıl 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvuru yapan adaylar sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerini alacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? KPSS lise sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte ÖSYM 2024 KPSS lise sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ortaöğretim sınavına girecek adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. İşte KPSS Ortaöğretim sınav tarihi.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2024 KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
2024 KPSS lise (ortaöğretim) sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.
KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır. KPSS Genel Yetenek bölümünde ise 30 adet Türkçe ve 30 adet Matematik sorusundan oluşmaktadır.
KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI KONU DAĞILIMI NASIL?
KPSS Ortaöğretim sınavında bulunan dersleri ve soru sayıları ise aşağıdaki gibidir;
Genel Yetenek Testi
Türkçe: 30 Soru
Matematik: 27 Soru
Geometri: 3 Soru
Genel Kültür Testi
Tarih:27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru
Bu derslerinin konuları ve soru sayıları aşagıdaki gibidir;
KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları
Sözcükte Anlam: 2 Soru
Cümlede Anlam: 2 Soru
Paragraf: 15 Soru
Dil Bilgisi: 2 Soru
Ses Bilgisi: 1 Soru
Anlatım Bozuklukları: 1 Soru
Yazım Yanlışları: 1 Soru
Noktalama İşaretleri: 1 Soru
Sözel Mantık Soruları: 4 Soru
KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları
Temel kavramlar: 2 Soru
Rasyonel sayılar: 2 Soru
Köklü sayılar: 1 Soru
Üslü sayılar: 1 Soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma: 6 Soru
Problemler: 8 Soru
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama: 3 Soru
Sayısal Mantık Soruları: 4 Soru
Temel Geometri: 3 Soru
KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları
İlk Türk Devletleri: 1 Soru
Türk-İslam Devletleri: 2 Soru
Osmanlı Devleti: 9 Soru
Kurtuluş Savaşı: 3 Soru
Atatürk İlke ve İnkılapları: 9 Soru
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 Soru
KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları
Türkiye’nin Coğrafi Konumu: 1 Soru
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2 Soru
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri: 4 Soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri: 3 Soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri: 8 Soru
KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları
Temel Hukuk Kavramları: 3 Soru
Yasama, Yürütme, Yargı: 4 Soru
İdare Hukuku: 2 Soru
Bu derslerin dışında sıra Türkiye ve Dünya’da meydana gelen olayların yer aldığı “güncel bilgiler” bölümünden ise de 6 adet soru çıkmaktadır.