Lise mezunlarının memur olarak atanmak istediği pozisyonlar için düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 KPSS ortaöğretim sınavı bu yıl 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvuru yapan adaylar sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerini alacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? KPSS lise sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte ÖSYM 2024 KPSS lise sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

1 / 7 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ortaöğretim sınavına girecek adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. İşte KPSS Ortaöğretim sınav tarihi.



2 / 7 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.



















3 / 7 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

2024 KPSS lise (ortaöğretim) sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

4 / 7 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

5 / 7 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.









6 / 7 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır. KPSS Genel Yetenek bölümünde ise 30 adet Türkçe ve 30 adet Matematik sorusundan oluşmaktadır.