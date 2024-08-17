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KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM 2024 KPSS lise sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

13:18 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Lise mezunlarının memur olarak atanmak istediği pozisyonlar için düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 KPSS ortaöğretim sınavı bu yıl 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvuru yapan adaylar sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerini alacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? KPSS lise sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte ÖSYM 2024 KPSS lise sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ortaöğretim sınavına girecek adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. İşte KPSS Ortaöğretim sınav tarihi.


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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?


2024 KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.










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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?


2024 KPSS lise (ortaöğretim) sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

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KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA


KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.


KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.





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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?


KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır. KPSS Genel Yetenek bölümünde ise 30 adet Türkçe ve 30 adet Matematik sorusundan oluşmaktadır.

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KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI KONU DAĞILIMI NASIL?


KPSS Ortaöğretim sınavında bulunan dersleri ve soru sayıları ise aşağıdaki gibidir;


Genel Yetenek Testi


Türkçe: 30 Soru

Matematik: 27 Soru

Geometri: 3 Soru


Genel Kültür Testi


Tarih:27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru


Güncel Bilgiler: 6 Soru


Bu derslerinin konuları ve soru sayıları aşagıdaki gibidir;


KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları


Sözcükte Anlam: 2 Soru

Cümlede Anlam: 2 Soru

Paragraf: 15 Soru

Dil Bilgisi: 2 Soru

Ses Bilgisi: 1 Soru

Anlatım Bozuklukları: 1 Soru

Yazım Yanlışları: 1 Soru

Noktalama İşaretleri: 1 Soru

Sözel Mantık Soruları: 4 Soru


KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları


Temel kavramlar: 2 Soru

Rasyonel sayılar: 2 Soru

Köklü sayılar: 1 Soru

Üslü sayılar: 1 Soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma: 6 Soru

Problemler: 8 Soru

Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama: 3 Soru

Sayısal Mantık Soruları: 4 Soru

Temel Geometri: 3 Soru


KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları


İlk Türk Devletleri: 1 Soru

Türk-İslam Devletleri: 2 Soru

Osmanlı Devleti: 9 Soru

Kurtuluş Savaşı: 3 Soru

Atatürk İlke ve İnkılapları: 9 Soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 Soru


KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları


Türkiye’nin Coğrafi Konumu: 1 Soru

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2 Soru

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri: 4 Soru

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri: 3 Soru

Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri: 8 Soru


KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları


Temel Hukuk Kavramları: 3 Soru

Yasama, Yürütme, Yargı: 4 Soru

İdare Hukuku: 2 Soru


Bu derslerin dışında sıra Türkiye ve Dünya’da meydana gelen olayların yer aldığı “güncel bilgiler” bölümünden ise de 6 adet soru çıkmaktadır.  


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