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KPSS 60,61,62,63,64,65 puan ile nereye gidilir?

KPSS lisans sonuçları açıklandı. 2023 KPSS lisans sonuçları açıklanınca, aldığı puana göre hangi alanlara yerleşeceğini merak eden adaylar arama motorlarına yöneldi. ÖSYM’nin duyuru sayfası üzerinden sonuçlarını sorgulayan adaylar, “KPSS önlisans 60,61,62,63,64,65 puanla nereye girebilirim?” sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla atanılacak yerler...

10:39 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
KPSS atama puanları

KPSS atama puanları

KPSS lisans 60,61,62,63,64,65 puanla nereye girilir, girebilirim, yerleşilir? ÖSYM'den yapılacak 'Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları' açıklaması öncesi merak konusu oldu. Sonuçlar ÖSYM’nin sosyal medya hesabından veya internet sitesinden yapılan duyuru sonrası adayların erişimine açıldı. Peki, KPSS lisans sonuçlarına göre 60,61,62,63,64,65 puanla nereye atanılır?

KPSS 60,61,62,63,64,65 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz senelerde KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "sayfada bul" seçeneğini kullanarak almış olduğunuz puanı yazabilir ve o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada arayarak bulabilirsiniz.

60 PUAN İLE MEMUR OLUNUR MU?

KPSS lisans atama taban puanları ve hem kadro hem de şehirlere göre farklılık göstermektedir. 60 puandan düşük alan adaylar genelde tercih yapamazken 60 ve üzerinde puana sahip adaylar tercihte bulunabilmektedir. Ancak kişinin atanıp atanamayacağı da yapılan başvuru sayısı ve istenilen KPSS puanına göre belli olmaktadır.

2023 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM’nin sonuç sayfasında adayların aldıkları puanın yanı sıra, doğru veya yanlış cevap sayıları da görülebilecek.

KPSS PUAN TÜRLERİ NELER?

KPSS alımları ise puan türlerine göre gerçekleştiriliyor. KPSS P1, P2, P3 olmak üzere çeşitli puan türleri bulunuyor. Örneğin; KPSS P1 puan türü, bakanlıkların mühendislik kadrolarına alım yapan puan türüdür. KPSS puan türleri aşağıda yer alan haber ile detaylara erişim sağlayabilirsiniz.




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