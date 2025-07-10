KPSS tercihleri bugün başlıyor: KPSS 2025/1 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, yayımlandı mı?

2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimi yılın ilk ayında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Takvime göre, KPSS-2025/1 tercih süreci 10 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlayacak. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek. Gözler şimdi tercih ekranının erişime açılmasında.
KPSS 2025/1 tercih süreci ne zaman başlıyor? Merkezi yerleştirme takvimine göre, KPSS-1 tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolar için yapılacak yerleştirmelerde adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre işlemlerini tamamlayacak. Tercih kılavuzu ve başvuru ekranı için gözler ÖSYM'de.
Adaylar, belirlenen tarihlerde tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. KPSS tercih sürecinin 10 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar başlaması bekleniyor. 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2.DÖNEM TERCİH TAKVİMİ
2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.