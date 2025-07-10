KPSS tercihleri bugün başlıyor: KPSS 2025/1 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, yayımlandı mı?

KPSS 2025/1 tercih süreci ne zaman başlıyor? Merkezi yerleştirme takvimine göre, KPSS-1 tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolar için yapılacak yerleştirmelerde adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre işlemlerini tamamlayacak. Tercih kılavuzu ve başvuru ekranı için gözler ÖSYM'de.