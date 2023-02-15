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Temassız ödemeye ilk kullanımda şifre uygulaması

Pandemi zamanında kullanımı yaygınlaşan temassız kartlar işlem kolaylığı bakımından birçok vatandaşın tercih ettiği bir ödeme yöntemi. Bugünlerde temassız ödeme yapmaya çalışan kredi kartı sahipleri ödeme esnasında hata alarak şifre istemiyle karşılaşmaya başladı. Ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni karar aldı. Peki temassız ödeme kalktı mı? Temassız ödemede neden şifre istiyor? İşte detaylar.

17:04 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kredi kartı temassız ödeme kalktı mı?

Kredi kartı temassız ödeme kalktı mı?

Temassız kartların güvenli kullanımı amacıyla BDDK kararıyla ilk ödemede şifre kullanılması mecburiyeti getirildi. Müşteriler, kart şifresiyle gerçekleştirdikleri ilk ödemeden sonra alışverişlerine temassız olarak devam edebilecek.

TEMASSIZ ÖDEME KALKTI MI? TEMASSIZ ÖDEMEDE NEDEN ŞİFRE İSTİYOR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ödemeleri güvence altına almak amacıyla kredi kartı ile temassız ödeme için yeni karar alındı.

Buna göre, müşteriler ilk alışverişlerinde kart şifresini girecek. Şifreli işlemden sonra kartlı ödemelerde temassız alışverişler yapılmaya devam edecek.

Bankalar SMS ile bilgi verdi

Konuyla ilgili bankalar kart kullanıcılarını SMS ile bilgilendirdi. SMS’te öncelikli işlemin kart şifresiyle yapılacağı, sonrasında güvenli alışveriş için temassız ödemelerin devam edeceği belirtildi.

BDDK'den bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"
Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür.
"

#temassız ödeme
#kredi kartı
#banka
#alışveriş
2 saat önce
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Temassız ödemeye ilk kullanımda şifre uygulaması
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