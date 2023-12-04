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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Benden kurtuluş yok Gabriel"

TRT 1 ekranlarında henüz 3 bölüm yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. İlk 3 bölümü ilgi ile izlenen dizinin bu bölümünde neler yaşanacak? Pazartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 4. Bölüm 2. Fragmanın videosu haberimizde.

13:52 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Tarihi dönem dizilerinin adresi TRT'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak kazandı. Pazartesi günleri ekranlara gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 3. bölümün ardından 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. Bölüm 2. Fragmanı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin bu haftaki bölümünde, Selahaddin'in Haçlılarla mücadelesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Viktorya ve Baş Üstad'ın ele geçirilmesi, hikayeye yeni bir boyut kazandırıyor.


Selahaddin'in karşılaştığı zorluklar, hem Sultan Nureddin hem de Süreyya'nın tepkileriyle daha da alevleniyor. Bu durum, Selahaddin'in liderlik yeteneklerini ve stratejik zekasını ön plana çıkarıyor.

Dizinin merakla beklenen bölümünde, Sultan Nureddin'e yönelik suikast girişimi ve Melike'nin süt annelik meselesi, hikayeyi daha da karmaşık bir hale getiriyor. Selahaddin'in hedeflerine ulaşma yolundaki engeller ve ihanetler, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin oyuncu kadrosunun sergilediği performans, izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor. Her karakterin derinliği ve oyuncuların bu karakterleri canlandırmadaki ustalığı, dizinin popülaritesini artırıyor.

Dizinin senaryosu, tarihi gerçekliklerle kurgusal öğelerin dengeli bir şekilde işlenmesiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi sadece bir eğlence kaynağı olmaktan çıkarıp, eğitici bir deneyime dönüştürüyor.

Dizi her pazartesi saat 20.00'de TRT 1'de

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" pazartesi akşamları saat 20.00'de TRT 1’de izleyici ile buluşuyor.



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1 saat önce
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