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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi nerede çekiliyor? TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi çekim yeri

TRT 1’nin yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin ilk tanıtımı yayımlandı. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi dizisinin çekim yeri merak ediliyor. Büyük beğeni toplayan dizide aksiyon sahneleri ve çekim yerleri ile izleyicinin dikkatini çekti. İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi dizisi nerede çekiliyor? Sorusunun yanıtı.

09:42 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Selahaddin Eyyubi

Selahaddin Eyyubi

Selahaddin Eyyubi'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. Selahaddin Eyyubi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin izleyicileri "Selahaddin Eyyubinerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Selahaddin Eyyubi dizisi çekildiği şehir ve yer hakkında detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulan dev bir platoda çekiliyor. 60 dönümlük bir arazi üzerine kurulduğu ifade edilen platoda çekimler devam ediyor.

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır.

Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?



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