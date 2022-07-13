KYK kredi borçları silinecek mi? Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklama!

KYK kredi faizleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna "Çalışma hazır" dedi, Kabine Toplantısı'nı işaret etti..

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK kredisi geri ödemeleri ile ilgili gündem, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na soruldu. Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Kasapoğlu, KYK kredisi faizleri ile ilgili çalışmanın yapıldığını, Kabine Toplantısı'nda bu konunun ele alınacağını ve açıklamanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizi silinecek mi, bir çalışma var mı?' şeklindeki soruya, "KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.

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KYK BORCU NASIL SORGULANIR?

KYK kredi borçlarının nasıl ve nereden sorgulanacağı merak ediliyor. Borç sorgulama ekranı ve diğer detaylar ise bu şekilde:

E-DEVLET İLE KYK BORÇ SORGULAMA

KYK kredi borcu olan ve borç için ödeme yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesine bağlanarak borcunu öğrenebiliyor. Burada vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme giriş yapılmalı ve ardından ödemek istenilen taksit ya da taksitleri seçilmelidir. İseğe göre kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

GİB İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE BORÇ SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine giriş yapmalısınız. İlk olarak (https://www.gib.gov.tr/) adresi üzerinden kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yapın. Ardından sitede yer alan vergi borçları sekmesi üzerinden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçin ve borç için sorgulama yapın.

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İşlemi yaparken banka kartı ve kredi kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçebilir, tercihinize göre seçtiğiniz kartla KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.