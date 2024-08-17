"KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman 2024? KYK 2024-2025 yurt ücret fiyatları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. e-Devlet üzerinden alınacak olan 2024-2025 KYK yurt başvuruları, birçok öğrencinin üniversite eğitimleri öncesinde barınak ihtiyaçlarını karşılayacak. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt ücretleri ne kadar?

2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki KYK yurt başvuruları da üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.

Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurularının erişime açılmasıyla birlikte, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrenciler yurt başvurularının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.