LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yüzdelik dilimleri, boş kontenjanlarına göre lise tercihlerini gerçekleştirdi. LGS 2. tercihler 24-28 Temmuz tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuru ile erişime açıldı. Şimdi ise gözler LGS 2. nakil yerleştirme sonuçlar ına çevrildi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı. Peki, lise LGS 2. nakil terci sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS 2. nakil sonuçları MEB sorgulama ekranı...

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı?

MEB LGS nakil ve yerleştire takvimine göre; Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.

LGS ikinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı. Nakil sonuçları için gözler MEB'e çevrilmişti. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

Hiçbir okula yerlemeyenler ne zaman okullara yerleştirilecek?

İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 8 - 16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları ne zaman başlayacak?

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak.

Yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler sonuçları ne zaman öğrenecek?

Yerleşemeyen öğrenciler için süreç, 8 Ağustos Salı günü komisyonlar tarafından yürütülecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise sonuç tarihi 18 Ağustos olacak.

E Okul VBS girişi nasıl yapılır?

Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), velileri okuldaki öğrencilerinin akademik, sosyal ve davranışsal gelişimleri hakkında bilgilendirmek için kullanılan bir sistemdir. VBS, velilere öğrencilerinin ders notları, devamsızlıkları, disiplin raporları ve diğer önemli bilgilere erişme imkanı sunar. VBS, velilere ve öğretmenlere işbirliği yapma ve öğrencilerin başarılarını artırma fırsatı verir.

Nakil sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek.

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

VBS, velilere ve öğretmenlere aşağıdaki avantajları sunar: