Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş yerleri açıklandı. 2023 LGS sınavına kısa bir zaman kala, sınava girecek olan on binlerce öğrenci, sınav yerleri an itibarıyla sorgulayabiliyor. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Lgs puan hesaplama programımıza Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü, İnkılap Tarihi derslerine ait doğru ve yanlış sayılarınızı girerek, lgs puanınızı öğrenebilir, lise taban puanları modülü ile tercih edebileceğiniz okulları listeleyin.

Puan hesaplama aracımızda sözel ve sayısal oturumlarda girilen her test için MEB uyumlu özel formüllerle bir taban puanı belirledik. Öğrencilerin girdikleri her dersin neti ayrı ayrı hesaplanır. Bu netler her ders için önceden belirlenmiş kat sayılarla çarpılarak bir puan elde edilir. Bütün bu puanlar toplanarak öğrencinin LGS puanı elde edilir.

LGS puanı hesaplama formülü şu şekildedir:

LGS Puanı = (Temel Matematik x 3) + (Fen Bilimleri x 3) + (Türkçe x 3) + (Sosyal Bilgiler x 2) + (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi x 1)

Örneğin, bir öğrencinin Temel Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden aldığı puanlar sırasıyla 70, 80, 90, 85 ve 95 olsun. Bu öğrencinin LGS puanı hesaplanırken, aşağıdaki formül kullanılabilir:

LGS Puanı = (70 x 3) + (80 x 3) + (90 x 3) + (85 x 2) + (95 x 1) = 750

Bu öğrencinin LGS puanı, 750 olarak hesaplanır.

LGS Katsayı Hesaplama

LGS’de bağıl değerlendirme yapıldığından 3 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir. Boş bırakılan soruların götürüsü olmadığı gibi bir puan getirisi de yoktur. Sınav sonunda her dersin doğru ve yanlış sayıları tespit edilir. Yanlış soru sayısının üçte biri kadar doğru cevap silinir. Geriye kalan doğru sayısı o dersin net sayısını verir.

Tespit edilen her dersin neti yine kendi kat sayısı ile çarpılır. Derslere göre kat sayı hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS Sınavında hangi dersler yer almaktadır?

LGS sınavı, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.

LGS sınavında hangi derslerden kaç soru sorulmakta?

LGS sınavı birinci oturum sözel alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru, LGS sınavı ikinci oturum sayısal alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.