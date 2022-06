LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuç açıklanma tarihini duyurdu. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında gözler LGS sonuç tarihlerine çevrildi. İlk oturumda 40, ikinci oturumda 50 sorunun yöneltildiği LGS sınavının ardından veli ve öğrenciler sonuç tarihini araştırıyor. İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

REKLAM

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu hazırlanacak. Tercih ve yerleştirme kılavuzunun 30 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından birkaç gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖZGÜN LGS soru ve cevap anahtarı: MEB LGS sözel ve sayısal soru ve cevapları 2022