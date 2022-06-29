Özgün LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek? MEB tarihi duyurdu
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LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek? MEB tarihi duyurdu!

MEB LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen LGS sınavı MEB tarafından geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 sorunun sorulduğu sınavda ilk oturumda 50, ikinci oturumda 40 soru yöneltildi. Sınavın ardından milyonlarca öğrenci LGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, LGS 2022 sonuçları bugün açıklanacak mı? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? LGS sonuçları nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? MEB LGS sonuç ekranı bugün açılacak mı? Sonuç sorgulama ekranı!
LGS sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuç açıklanma tarihini duyurdu. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında gözler LGS sonuç tarihlerine çevrildi. İlk oturumda 40, ikinci oturumda 50 sorunun yöneltildiği LGS sınavının ardından veli ve öğrenciler sonuç tarihini araştırıyor. İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

LGS sonuçları MEB tarafından yayımlanan 2022 LGS kılavuzunda 30 Haziran olarak duyuruldu. meb.gov.tr adresi üzerinden yarın sabah saatlerinde açıklanması beklenen LGS sonuçları TC kimlik numarası ve Doğum tarihi bilgisini gün, ay ve yıl olarak girdikten sonra sorgulanabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu hazırlanacak. Tercih ve yerleştirme kılavuzunun 30 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından birkaç gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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