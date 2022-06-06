LGS soru ve cevap anahtarı: MEB LGS sözel ve sayısal soru ve cevapları 2022

LGS soruları ve cevapları ile ilgili MEB son dakika açıklaması yapıldı. 5 Haziran 2022'de düzenlenen LGS'ye giren adaylar heyecanla soruları ve cevapları bekliyorlardı. Sözel ve sayısal olmak üzere toplanda 90 sorunun yer aldığı LGS sınavının soru ve cevap anahtarı yayınlandı.

LGS A, B kitapçığı cevap anahtarı ve soruları PDF dosya olarak erişime açıldı.

2022 LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI

05/06/2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları yayımlandı. 2022 LGS Merkezî Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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