Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz olan Limak Çimento talep toplama tarihi sona erdi. Peki; Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir, hangi bankalarda var, Limak halka arz ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...
LİMAK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TAMAMLANIYOR
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzında 3 gün boyunca talep toplanacak. 14 Şubat itibarıyla alınmaya başlanan talepler 16 Şubat itibarıyla son bulacak.
Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket LMKDC borsa kodu ile işlem görecek.
LİMAK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Halka arz tarihi: 14-15-16 Şubat 2024
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 155,930,000
Hisse Fiyatı: 16,20 TL
Yıldız Pazar'da işlem görecek Limak halka arz yüzde 30.21 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirketin aracı kurumu ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.
LİMAK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. taleplerini en son 16 Şubat tarihinde alacak. Önceki halka arzlara bakıldığında sonuçların 2-3 gün içerisinde yatırımcılar ile buluşması bekleniyor.