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Limak halka arz sonuçları için geri sayım başladı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. 16,20 TL hisse fiyatı üzerinden 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında talep topladı. Limak halka arz sonuçları beklenmeye başladı. Bu noktada yatırımcılar "Limak kaç lot verdi, LMKDC ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Limak Çimento'nun borsada işlem göreceği tarih hakkında bilgiler...

12:37 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Limak
Limak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz olan Limak Çimento talep toplama tarihi sona erdi. Peki; Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir, hangi bankalarda var, Limak halka arz ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...

LİMAK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TAMAMLANIYOR

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzında 3 gün boyunca talep toplanacak. 14 Şubat itibarıyla alınmaya başlanan talepler 16 Şubat itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket LMKDC borsa kodu ile işlem görecek.

LİMAK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 14-15-16 Şubat 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 155,930,000

Hisse Fiyatı: 16,20 TL

Yıldız Pazar'da işlem görecek Limak halka arz yüzde 30.21 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirketin aracı kurumu ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

LİMAK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. taleplerini en son 16 Şubat tarihinde alacak. Önceki halka arzlara bakıldığında sonuçların 2-3 gün içerisinde yatırımcılar ile buluşması bekleniyor.




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