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Malatya’da okullar tatil edildi mi? Malatya Valiliğinden açıklama geldi

Malatya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Peki Malatya’da okullar kaç gün tatil edildi? İşte Malatya Valiliği kar tatili açıklaması.

17:19 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
MalatyaI'da okullar tatil mi?

MalatyaI'da okullar tatil mi?

Malatya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Malatya’da okullar kaç gün tatil edildi?

Yoğun kar yağışının devam ettiği Malatya'da eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 06 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.



#malatya
#malatya kar tatili
#malatya valiliği
1 saat önce
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Malatya’da okullar tatil edildi mi? Malatya Valiliğinden açıklama geldi
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