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Manchester City Kulübü hakkında tüm detaylar

Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında birinci sırada yer almakta. Manchester City, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden bir futbol kulübüdür. Kulüp, 1880 yılında St. Mark's (West Gorton) adıyla kurulmuştur ve 1887 yılında Ardwick Association Football Club adını almıştır. 1894 yılında ise günümüzdeki adını almıştır. Mevcut Manchester City kadrosunda Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Phil Foden, Ruben Dias ve Jack Grealish gibi oyuncular yer almaktadır. Takım, Pep Guardiola tarafından yönetilmektedir. İşte Manchester City Kulübü hakkında tüm detaylar.

16:23 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Manchester City

Manchester City

Manchester City
, İngiltere'nin en başarılı kulüplerinden biridir ve 7 Premier Lig şampiyonluğu, 6 FA Cup şampiyonluğu, 8 Lig Kupası şampiyonluğu, 6 Community Shield şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası Finali, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmıştır.

Mevcut Manchester City kadrosunda kimler var?

Mevcut
Manchester City kadrosu
nda Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Phil Foden, Ruben Dias ve Jack Grealish gibi oyuncular yer almaktadır. Takım, Pep Guardiola tarafından yönetilmektedir.

Manchester City sahibi kim?

Manchester City, dünyanın en zengin kulüplerinden biridir ve 2022 yılında Forbes tarafından dünyanın en değerli futbol kulübü seçilmiştir. Kulübün sahibi, Abu Dhabi United Group'tur.

Manchester City kaç, ne kadar taraftarı var?

Manchester City, İngiltere'nin en popüler ve desteklenen kulüplerinden biridir ve dünya çapında 1 milyardan fazla taraftara sahiptir. Kulübün ev stadyumu, 55.017 kapasiteli Etihad Stadium'dur.

Manchester City, çok başarılı bir kulüptür ve İngiltere'nin en başarılı kulüplerinden biridir. Kulüp, önümüzdeki yıllarda da başarılı olmaya devam edecektir.

Manchester City güncel kadrosu

Manchester City güncel kadrosu
şu şekildedir:
Defans
: Rúben Dias (üçüncü kaptan),
, Nathan Aké, Aymeric Laporte, Sergio Gómez, Manuel Akanji, Rico Lewis, Kyle Walker (dördüncü kaptan)
Orta saha
: Kalvin Phillips, İlkay Gündoğan (kaptan), Rodri (beşinci kaptan),
,
(ikinci kaptan), Bernardo Silva, Cole Palmer
Forvet
: Erling Haaland, Jack Grealish, Máximo Perrone, Julián Álvarez, Riyad Mahrez, Phil Foden

Manchester City yılın Oyuncusu

Manchester City yönetiminde kim var?

Başkan Birleşik Arap Emirlikleri Khaldoon Al Mubarak

Direktör Çin Ruigang Li

İcra Kurulu Başkanı İspanya Ferran Soriano

City Football Group Global Teknik Direktörü İspanya Rodolfo Borrell

İcra Müdürü Birleşik Arap Emirlikleri Mohamed Al Mazrouei

İcra Müdürü İngiltere Simon Pearce

İcra Müdürü İngiltere John Macbeath

İcra Müdürü Amerika Birleşik Devletleri Marty Edelman

İcra Müdürü İtalya Alberto Galassi

City Football Academy Genel Müdürü İngiltere Brian Marwood

Manchester City teknik ekibi

Futbol Direktörü İspanya Txiki Begiristain

Teknik direktör İspanya Pep Guardiola

Teknik direktör yardımcısı İngiltere Brian Kidd

Teknik direktör yardımcısı İspanya Mikel Arteta

Teknik direktör yardımcısı İspanya Domènec Torrent

Baş antrenör (A Takım) İspanya Rodolfo Borrell

Baş antrenör (Akademi) İngiltere Jason Wilcox

Platt Lane Academy başkanı İngiltere Mark Allen

21 yaş altı teknik direktörü Galler Simon Davies

21 yaş altı kaleci antrenörü Galler Dave Felgate

18 yaş altı teknik direktörü İrlanda Lee Carsley

21 yaş altı yardımcı antrenörü İrlanda Gareth Whalley

Kaleci antrenörü İspanya Xabier Mancisidor

Kondisyon antrenörü İspanya Jose Cabello

Kondisyon antrenörü İspanya Lorenzo Buenaventura

Video analist İspanya Carles Planchart

Baş gözlemci İtalya Carlo Cancellieri

Gözlemci Çekya Jan Říčka

Gözlemci Danimarka Sebastian Arnesen

As takım İspanya Manuel Estiarte

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Manchester City Kulübü hakkında tüm detaylar