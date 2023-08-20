Manchester City
Mevcut Manchester City kadrosunda kimler var?
Manchester City sahibi kim?
Manchester City, dünyanın en zengin kulüplerinden biridir ve 2022 yılında Forbes tarafından dünyanın en değerli futbol kulübü seçilmiştir. Kulübün sahibi, Abu Dhabi United Group'tur.
Manchester City kaç, ne kadar taraftarı var?
Manchester City, İngiltere'nin en popüler ve desteklenen kulüplerinden biridir ve dünya çapında 1 milyardan fazla taraftara sahiptir. Kulübün ev stadyumu, 55.017 kapasiteli Etihad Stadium'dur.
Manchester City, çok başarılı bir kulüptür ve İngiltere'nin en başarılı kulüplerinden biridir. Kulüp, önümüzdeki yıllarda da başarılı olmaya devam edecektir.
Manchester City güncel kadrosu
Manchester City yılın Oyuncusu
Manchester City yönetiminde kim var?
Başkan Birleşik Arap Emirlikleri Khaldoon Al Mubarak
Direktör Çin Ruigang Li
İcra Kurulu Başkanı İspanya Ferran Soriano
City Football Group Global Teknik Direktörü İspanya Rodolfo Borrell
İcra Müdürü Birleşik Arap Emirlikleri Mohamed Al Mazrouei
İcra Müdürü İngiltere Simon Pearce
İcra Müdürü İngiltere John Macbeath
İcra Müdürü Amerika Birleşik Devletleri Marty Edelman
İcra Müdürü İtalya Alberto Galassi
City Football Academy Genel Müdürü İngiltere Brian Marwood
Manchester City teknik ekibi
Futbol Direktörü İspanya Txiki Begiristain
Teknik direktör İspanya Pep Guardiola
Teknik direktör yardımcısı İngiltere Brian Kidd
Teknik direktör yardımcısı İspanya Mikel Arteta
Teknik direktör yardımcısı İspanya Domènec Torrent
Baş antrenör (A Takım) İspanya Rodolfo Borrell
Baş antrenör (Akademi) İngiltere Jason Wilcox
Platt Lane Academy başkanı İngiltere Mark Allen
21 yaş altı teknik direktörü Galler Simon Davies
21 yaş altı kaleci antrenörü Galler Dave Felgate
18 yaş altı teknik direktörü İrlanda Lee Carsley
21 yaş altı yardımcı antrenörü İrlanda Gareth Whalley
Kaleci antrenörü İspanya Xabier Mancisidor
Kondisyon antrenörü İspanya Jose Cabello
Kondisyon antrenörü İspanya Lorenzo Buenaventura
Video analist İspanya Carles Planchart
Baş gözlemci İtalya Carlo Cancellieri
Gözlemci Çekya Jan Říčka
Gözlemci Danimarka Sebastian Arnesen
As takım İspanya Manuel Estiarte