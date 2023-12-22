Manchester City FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense ile karşılaşacak. Suudi Arabistan’ın Jeddah şehrinde oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Maçı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Manchester City - Fluminense maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE CANLI İZLE
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE CANLI SKOR
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MANCHESTER CİTY
31 Ederson
2 Kyle Walker
5 John Stones
6 Nathan Ake
25 Manuel Akanji
8 Mateo Kovacic
10 Jack Grealish
16 Rodri
20 Bernardo Silva
27 Matheus Nunes
47 Philip Foden
FLUMİNENSE
1 Fabio Deivson
2 Samuel Xavier
12 Marcelo
33 Nino
7 Andre Trindade da Costa Neto
10 Ganso
21 Jhon Arias
30 Felipe Melo
11 Keno França
14 German Cano
8 Matheus