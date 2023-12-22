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FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda final heyecanı

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Manchester City ve Fluminense Suudi Arabistan’da King Abdullah Sport City’de karşı karşıya geliyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Manchester City - Fluminense maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Fluminense canlı izleme linki, canlı skor ekranı ve maç hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde.

16:28 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 16:36 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Manchester City ve Fluminense Suudi Arabistan’da King Abdullah Sport City’de karşı karşıya geliyor.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Manchester City ve Fluminense Suudi Arabistan’da King Abdullah Sport City’de karşı karşıya geliyor.

Manchester City FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense ile karşılaşacak. Suudi Arabistan’ın Jeddah şehrinde oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Maçı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Manchester City - Fluminense maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali Manchester City - Fluminense maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE CANLI İZLE

Manchester City - Fluminense maçını canlı izlemek için

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE CANLI SKOR

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MANCHESTER CİTY

31 Ederson

2 Kyle Walker

5 John Stones

6 Nathan Ake

25 Manuel Akanji

8 Mateo Kovacic

10 Jack Grealish

16 Rodri

20 Bernardo Silva

27 Matheus Nunes

47 Philip Foden

FLUMİNENSE

1 Fabio Deivson

2 Samuel Xavier

12 Marcelo

33 Nino

7 Andre Trindade da Costa Neto

10 Ganso

21 Jhon Arias

30 Felipe Melo

11 Keno França

14 German Cano

8 Matheus




#Manchester City
#Fluminense
#FIFA Dünya Kulüpler Kupası
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