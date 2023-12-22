MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında Kızılyıldız evinde Manchester City’i konuk etti. Maç Manchester City’nin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 19’ Micah Hamilton, 62’ Oscar Bobb, 76’ In-beom Hwang, 85’ Kalvin Phillips (pen.), 90+1’ Aleksandar Katai’den geldi. Manchester City bu sonucun ardından grupta 6’da 6 yaparak 18 puanla lider olarak son 16 turuna kalmayı başardı. Kızılyıldız ise 1 puanla Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Kızılyıldız - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.