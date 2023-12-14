UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında Kızılyıldız evinde Manchester City'e 3-2 mağlup oldu.
Manchester City,
G Grubu son haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Manchester City maçtan 3-2 galip ayrılarak 18 puanla Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Kızılyıldız -
maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.
KIZILYILDIZ - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
KIZILYILDIZ - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
KIZILYILDIZ - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU
KIZILYILDIZ - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Kızılyıldız
#Manchester City
#UEFA Şampiyonlar Ligi
2 saat önce