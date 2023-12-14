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Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son haftasında deplasmanda Kızılyıldız'ı 3-2 mağlup etti | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında Kızılyıldız evinde Manchester City’i konuk etti. Maç Manchester City’nin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 19’ Micah Hamilton, 62’ Oscar Bobb, 76’ In-beom Hwang, 85’ Kalvin Phillips (pen.), 90+1’ Aleksandar Katai’den geldi. Manchester City bu sonucun ardından grupta 6’da 6 yaparak 18 puanla lider olarak son 16 turuna kalmayı başardı. Kızılyıldız ise 1 puanla Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Kızılyıldız - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:32 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında Kızılyıldız evinde Manchester City'e 3-2 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında Kızılyıldız evinde Manchester City'e 3-2 mağlup oldu.
Manchester City,
G Grubu son haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Manchester City maçtan 3-2 galip ayrılarak 18 puanla Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Kızılyıldız -
maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.

KIZILYILDIZ - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Kızılyıldız - Manchester City maç özetini izlemek için

KIZILYILDIZ - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI







#Kızılyıldız
#Manchester City
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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