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Manchester City - Fulham Canlı Skor - Maç Kadrosu

İngiltere Premier Lig 4. haftasında Manchester City evinde Fulham’ı konuk ediyor. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek. Fulham'a rakip olduğu son 14 resmi maçı kazanan Manchester City ligde 4’te 4 yaparak liderliğini koruma peşinde olacak. Manchester City - Fulham canlı skor ekranı, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

15:09 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester City - Fulham Canlı Skor - Maç Kadrosu

Manchester City - Fulham Canlı Skor - Maç Kadrosu

Manchester City İngiltere Premier Lig 4. haftasında evinde Fulham’ı ağırlıyor. Karşılaşma bugün saat 17.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Manchester City - Fulham canlı skor ekranı ve maç kadrosu haberimizde.

MANCHESTER CİTY - FULHAM CANLI SKOR

MANCHESTER CİTY - FULHAM MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MANCHESTER CİTY

31 Ederson

2 Kyle Walker

3 Ruben Dias

6 Nathan Ake

24 Josko Gvardiol

8 Mateo Kovacic

10 Jack Grealish

16 Rodri

20 Bernardo Silva

9 Erling Haaland

19 Julian Alvarez

FULHAM

17 Bernd Leno

2 Kenny Tete

4 Tosin Adarabioyo

31 Issa Diop

33 Antonee Robinson

8 Harry Wilson

18 Andreas Pereira

26 Joao Palhinha

28 Sasa Lukic

7 Raul Jimenez

14 Bobby Reid

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU



#Manchester City
#Fulham
#İngiltere Premier Ligi
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