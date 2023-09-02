Manchester City - Fulham Canlı Skor - Maç Kadrosu
Manchester City İngiltere Premier Lig 4. haftasında evinde Fulham’ı ağırlıyor. Karşılaşma bugün saat 17.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Manchester City - Fulham canlı skor ekranı ve maç kadrosu haberimizde.
MANCHESTER CİTY - FULHAM CANLI SKOR
MANCHESTER CİTY - FULHAM MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MANCHESTER CİTY
31 Ederson
2 Kyle Walker
3 Ruben Dias
6 Nathan Ake
24 Josko Gvardiol
8 Mateo Kovacic
10 Jack Grealish
16 Rodri
20 Bernardo Silva
9 Erling Haaland
19 Julian Alvarez
FULHAM
17 Bernd Leno
2 Kenny Tete
4 Tosin Adarabioyo
31 Issa Diop
33 Antonee Robinson
8 Harry Wilson
18 Andreas Pereira
26 Joao Palhinha
28 Sasa Lukic
7 Raul Jimenez
14 Bobby Reid