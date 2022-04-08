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Özgün Manchester City-Liverpool maçı saat kaçta, kanalda yayınlanacak?
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Manchester City-Liverpool maçı saat kaçta, kanalda yayınlanacak?

Manchester City - Liverpool maçı geldi çattı. Manchester City - Liverpool müsabaka bilgileri merak kazandı. Şampiyonluk iddiasını sürdürerek lider konumda bulunan Manchester City, 1 puan gerisindeki Liverpool’u evinde ağırlayacak. Peki, Manchester City-Liverpool maçı saat kaçta, kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
Manchester City- Liverpool maç saati

Dünyanın en önemli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışının en kritik maçı Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak. Maçın ayrıntıları içeriğimizde.

MANCHESTER CITY- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Machester City ile Liverpool arasındakikarşılaşma, 10 Nisan Pazar günü saat 18.30'da Tivibu 73. kanal S Sport'da Manchester Şehir Stadyumu'ndan naklen yayınlanıyor.

Öte yandan 16 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek Manchester City- Liverpool FA Cup Yarı Final mücadelesi, saat 17.30'da Wembley Stadı'ndan naklen Tivibu Spor'da ekranlara gelecek.

Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaşacak

Nisan ayında İngiltere’nin en önemli mücadelelerinden biri de yine TV+ ekranlarında olacak. 20 Nisan’da oynanacak Arsenal-Manchester United maçı da TV+’ta futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig’in yanı sıra İtalya Serie A’daki tüm maçlar da TV+ ekranlarında sporseverlerin beğenisine sunulacak.



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