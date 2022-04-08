Manchester City-Liverpool maçı saat kaçta, kanalda yayınlanacak?

Dünyanın en önemli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışının en kritik maçı Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak. Maçın ayrıntıları içeriğimizde.

MANCHESTER CITY- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Machester City ile Liverpool arasındakikarşılaşma, 10 Nisan Pazar günü saat 18.30'da Tivibu 73. kanal S Sport'da Manchester Şehir Stadyumu'ndan naklen yayınlanıyor.

Öte yandan 16 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek Manchester City- Liverpool FA Cup Yarı Final mücadelesi, saat 17.30'da Wembley Stadı'ndan naklen Tivibu Spor'da ekranlara gelecek.

Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaşacak

Nisan ayında İngiltere’nin en önemli mücadelelerinden biri de yine TV+ ekranlarında olacak. 20 Nisan’da oynanacak Arsenal-Manchester United maçı da TV+’ta futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig’in yanı sıra İtalya Serie A’daki tüm maçlar da TV+ ekranlarında sporseverlerin beğenisine sunulacak.

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