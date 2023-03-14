|
Reklam
Reklam
Özgün

Manchester City 1-1 biten ilk maçın rövanşında RB Leipzig'i ağırlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-1 biten ilk maçın rövanşında Manchester City evinde RB Leipzig’i konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 3 kez karşı karşıya gelen takımlardan Leipzig’in bir galibiyeti City’nin bir galibiyeti bulunuyor. Oynanan son karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Manchester City bu akşam Erling Haaland ve Philip Foden gibi golcü oyuncularıyla galibiyet peşinde olacak. RB Leipzig ise Timo Werner ve Dani Olmo gibi usta oyuncularıyla gol ve goller bulmaya çalışacak. Peki Manchester City - RB Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve detayları.

10:48 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Manchester City - RB Leipzig

Manchester City - RB Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ve RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - RB LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - RB Leipzig maçı bu akşam
saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
platformundan naklen yayınlanacak. Maçı Slovak hakem Slavko Vincic yönetecek.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Almanya temsilcileriyle oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Manchester City (2B 1M), bu dönemdeki tek mağlubiyetini 2021/22'de Leipzig'den aldı.

İngiliz ekiplerine konuk olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Leipzig, bu karşılaşmalarda toplam 13 gol yedi (ortalama 4.3).

Almanya takımlarını ağırladığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Manchester City, bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol attı. Deplasmanda City'yi mağlup eden son Almanya temsilcisi, 2013/14'te Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Bayern Münih'ti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçını kaybetmeyen Leipzig (4G 1B), turnuvada daha uzun bir yenilmezlik serisini en son yarı finale kaldığı 2019/20'de yaşadı (7 maç).

Evinde oynadığı son 23 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Manchester City (21G 2B), turnuvada bir İngiliz ekibinin yakaladığı en uzun seriyi tekrarlamak için sahaya çıkacak (24 maç; Arsenal).




#Manchester City
#RB Leipzig
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Erling Haaland
#Timo Werner
#Dani Olmo
23 dakika önce
default-profile-img
Manchester City 1-1 biten ilk maçın rövanşında RB Leipzig'i ağırlıyor
İkinci el otomobilde seçim ve bayram hareketliliği: Yüzde 5 artış var
Adaylık heyecanı: Hangi parti ne şartla başvuru alıyor?
Depremde yıkılan mahallelerinin başka yere taşınmasını istiyorlar
Brezilya'daki aşırı yağış toprak kaymasına sebep oldu: 8 ölü
Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.