UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ve RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - RB LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - RB Leipzig maçı bu akşam saat 23.00 ’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. Maçı Slovak hakem Slavko Vincic yönetecek.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Almanya temsilcileriyle oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Manchester City (2B 1M), bu dönemdeki tek mağlubiyetini 2021/22'de Leipzig'den aldı.

İngiliz ekiplerine konuk olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Leipzig, bu karşılaşmalarda toplam 13 gol yedi (ortalama 4.3).

Almanya takımlarını ağırladığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Manchester City, bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol attı. Deplasmanda City'yi mağlup eden son Almanya temsilcisi, 2013/14'te Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Bayern Münih'ti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçını kaybetmeyen Leipzig (4G 1B), turnuvada daha uzun bir yenilmezlik serisini en son yarı finale kaldığı 2019/20'de yaşadı (7 maç).

Evinde oynadığı son 23 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Manchester City (21G 2B), turnuvada bir İngiliz ekibinin yakaladığı en uzun seriyi tekrarlamak için sahaya çıkacak (24 maç; Arsenal).











