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Weghorst’lu Manchester United kupada Reading’i ağırlıyor

İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester United evinde İngiltere Şampiyonluk Ligi’nde bulunan Reading’i ağırlıyor. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki takımda üstünlük Manchester United’da bulunuyor. 8 maçı kırmızı şeytanlar kazanırken iki maç ise beraberlik sonuçlanmış. Öte yandan yarın akşam oynanacak karşılaşmada Beşiktaş’ın eski yıldızı Wout Wehorts’un forma şansı bulması bekleniyor. Peki Manchester United - Reading maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların cevapları.

10:19 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Manchester United - Reading

Manchester United - Reading

İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester United ve Reading karşı karşıya geliyor. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER UNİTED - READİNG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United - Reading 28 Ocak Cumartesi
saat 23.00
’de başlayacak. Maç
TİVİBU SPOR 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED'I ÇALIŞTIRAN ERİK TEN HAG'DAN WEGHORST'A ÖVGÜ

İngiltere basınına konuşan Hollandalı teknik direktör, Manchester United'ın Nottingham Forest'ı deplasmanda 3-0 yendiği İngiltere Lig Kupası yarı final ilk ayağında Weghorst'un, İngiltere temsilcisi adına ilk golünü atmasına çok sevindiğini söyledi.


Hollandalı santrforun Nottingham Forest karşısındaki performansını değerlendiren Ten Hag, "Weghorst'un gol atması, öz güveni için önemliydi ve onu da başardı. Forvetler gol için sahaya çıkar ve bunu başaramadıklarında mutlu olmazlar." dedi.


Weghorst'un forma giydiği iki lig maçında gol atamamasına rağmen Manchester United için sahada çok önemli roller üstlendiğini vurgulayan Ten Hag, "Crystal Palace ve Arsenal maçlarında presi, hedefe yönelik oyunu ve doğru hareketleriyle Weghorst, sahada harika işler çıkardı. Palace maçında Bruno Fernandes'in golünde ön direğe yaptığı doğru hareketlenmeyle pozisyona büyük katkı sağladı. Arsenal karşılaşmasında yaptığı koşuyla stoperi kendine çekti ve Marcus Rashford'un gol atmasını sağladı." ifadelerini kullandı.


Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan Weghorst'un sözleşmesi, kulübü tarafından erken sonlandırılmış ve Hollandalı forvet, 14 Ocak'ta Manchester United'a kiralanmıştı. Siyah-beyazlılarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetmişti.


#Manchester United
#Reading
#İngiltere FA Cup
#4. tur
#tivibu
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Weghorst’lu Manchester United kupada Reading’i ağırlıyor
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