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Valencia evinde elendi

İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Valencia evinde Athletic Bilbao’yu konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf Athletic Bilbao oldu. Deplasmanda rakibi 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao’da golleri dakika 35’ Iker Muniain, 45’ Nicholas Williams Arthuer ve 74’ Mikel Vesga (pen.)’dan geldi. Bu sonuçla Athletic Bilbao kupada yari finale yükseldi, Valencia ise kupaya veda etti. Valencia - Athletic Bilbao maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:33 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Valencia 1-3 Athletic Bilbao

Valencia 1-3 Athletic Bilbao

#Valencia
#Athletic Bilbao
#İspanya Kral Kupası
#maç özeti
#çeyrek final
2 saat önce
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Valencia evinde elendi
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