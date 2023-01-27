Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Porto evinde Portekiz 2. lig ekiplerinden Academico Viseu’yu ağırladı. Maçtan 3 golle galip gelen Porto adını finale yazdırdı. Goller dakika 7’ Stephen Eustaquio, 66’ Daniel Loader ve 79’ Bernardo Pereira Folha’dan geldi. 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Academico Viseu kupaya veda etti. Porto - Academico Viseu maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.