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Manisa FK - Sakaryaspor maçında kazanan çıkmadı: 1-1 | ÖZET

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Manisa FK evinde Sakaryaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 38’ Kabongo Kasongo ve 45’ Kerim Frei’dan geldi. Manisa FK ligde 4. beraberliğini alarak 13 puanla 5. sırada yer aldı. Sakaryaspor ise 3. beraberliğini alarak 9 puanla 11. sırada yer aldı. Manisa FK - Sakaryaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:49 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manisa FK 1-1 Sakaryaspor Maç Özeti

Manisa FK 1-1 Sakaryaspor Maç Özeti

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 8. haftasında evinde Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller Kasongo ve Frei’dan geldi. Manisa FK - Sakaryaspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig 8. hafta fikstürü haberimizde.

MANİSA FK - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ

Manisa FK - Sakaryaspor maç özetini izlemek için

MANİSA FK - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 8. HAFTA FİKSTÜR

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI



#Manisa FK
#Sakaryaspor
#Trendyol 1. Lig
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