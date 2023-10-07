Manisa FK 1-1 Sakaryaspor Maç Özeti
Manisa FK, Trendyol 1. Lig 8. haftasında evinde Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller Kasongo ve Frei’dan geldi. Manisa FK - Sakaryaspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig 8. hafta fikstürü haberimizde.
MANİSA FK - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ
MANİSA FK - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ
MANİSA FK - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU
MANİSA FK - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 8. HAFTA FİKSTÜR
TRENDYOL 1. LİG 8. HAFTA FİKSTÜR
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Manisa FK
#Sakaryaspor
#Trendyol 1. Lig
2 gün önce