Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 11 kadrosu Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 18. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Manisa Futbol Kulübü Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Mücadele TRT AVAZ'da naklen yayınlanacak. Peki, Manisa FK- Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? Maç canlı yayın linki ve ayrıntılar haberimizde.

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