Özgün Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 11 kadrosu
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Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 11 kadrosu

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 18. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Manisa Futbol Kulübü Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Mücadele TRT AVAZ'da naklen yayınlanacak. Peki, Manisa FK- Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? Maç canlı yayın linki ve ayrıntılar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MANİSA FK- TUZLASPOR CANLI SKOR: Süper Lig 18. hafta maçları, Manisa FK- Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Manisa FK- Tuzlaspor maçı

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman? Manisa FK - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda?

MANİSA FK- TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Akhisar Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Gamze Durmuş yönetecek.

Bu maç öncesi ilk 7'yi hedefleyen Manisa FK'nın 24 puanı bulunuyor. Geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK, evinde 3 puanı hedefliyor.

İstanbul temsilcisi Tuzlaspor'ın ise 16 puanı bulunuyor.

Tuzla ekibi, son iki haftad evinde Rizespor'a ve deplasmanda Eyüpspor'a yenildi.

MANİSA FK- TUZLASPOR MAÇI NASIL CANLI İZLENECEK?

Saat 13.30'da başlayacak karşılaşma TRT Avaz ve beIN Sports MAX 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MANİSA FK- TUZLASPOR MAÇIN DETAYLARI
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