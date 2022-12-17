Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 11 kadrosu

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman? Manisa FK - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda?
MANİSA FK- TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Akhisar Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Gamze Durmuş yönetecek.
Bu maç öncesi ilk 7'yi hedefleyen Manisa FK'nın 24 puanı bulunuyor. Geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK, evinde 3 puanı hedefliyor.
İstanbul temsilcisi Tuzlaspor'ın ise 16 puanı bulunuyor.
Tuzla ekibi, son iki haftad evinde Rizespor'a ve deplasmanda Eyüpspor'a yenildi.
MANİSA FK- TUZLASPOR MAÇI NASIL CANLI İZLENECEK?
Saat 13.30'da başlayacak karşılaşma TRT Avaz ve beIN Sports MAX 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.MANİSA FK- TUZLASPOR MAÇIN DETAYLARI